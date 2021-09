Sécurité sanitaire: neuf personnes refoulées aux frontières de l’ouest ivoirien

Le commandant de la compagnie territoriale, Godé Siaka, à la préfecture de Danané, a annoncé que plusieurs individus ont été refoulés aux frontières libérienne et guinéenne de Côte d’Ivoire pour raisons sanitaires.

Au total, neuf personnes ont été refoulées à la lisière des frontières ivoiro-libérienne et ivoiro-guinéenne en l’espace d’une semaine par les forces ivoiriennes postées aux différents check-points et assurant la veille sanitaire contre le Covid-19 et Ebola dans l’ouest du pays.

«Il s’agit de huit individus en transit dont deux femmes, quatre enfants et deux touristes d’origine grecque qui ont été refoulés au niveau de la frontière avec le Liberia et un autre au niveau de la frontière avec la Guinée», a révélé le commandant de la compagnie territoriale, Godé Siaka.

Ce dernier faisait un point sur la situation sanitaire à la préfecture de Danané, mercredi 1er septembre 2021, lors de la réunion hebdomadaire du Comité départemental de sécurité (CDS).

Le secrétaire général de préfecture de Danané, Bénié Jean Louis, a salué l’action du comité de veille et encouragé à plus de vigilance. Dans le cadre de l’intensification de la veille sanitaire, il a mis en garde les conducteurs de taxis-motos qui s’adonnent au transport transfrontalier par détournement des voies, en faisant fi des dispositions sécuritaires édictées par l’autorité.

Par ailleurs, le secrétaire général de préfecture a demandé aussi aux autorités coutumières des villages frontaliers à redoubler de vigilance afin de parer à toutes éventualités.