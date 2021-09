Vaccination obligatoire contre le Covid-19? Le gouvernement togolais face à un «dilemme»

Au Togo, les autorités misent toujours sur la sensibilisation pour amener la population à se faire vacciner contre le Covid-19 malgré la flambée de cas enregistrée depuis quelques mois. Une approche pédagogique qui contraste, pourtant, avec la démarche, plus contraignante, de plusieurs services de l’administration publique.

Au Togo, la situation épidémiologique est alarmante et ne cesse de se dégrader avec la prévalence du variant Delta. C’est le constat établi le jeudi 9 septembre 2021 par le Conseil des ministres présidé par le chef de l’État togolais, Faure Gnassingbé.

Selon le tableau présenté 24h plus tôt par le conseil scientifique lors d’une réunion de crise avec la chef du gouvernement, Victoire Tomegah-Dogbé, «le nombre de cas actifs de Covid-19 dans le pays s’est multiplié par 4 [par rapport aux chiffres de la même période de l'année dernière, ndlr] avec près de 5.000 malades». De 4, au mois de juin, le nombre de décès lié au Covid-19 a atteint 22 en juillet et 33 au mois d’août. Une quinzaine de décès supplémentaires ont été enregistrés rien que pendant la première semaine du mois de septembre.

De nouvelles mesures gouvernementales ont été annoncées après ce Conseil des ministres, et dont les autorités recommandent une «application stricte».

À compter de ce 10 septembre, affirme un communiqué gouvernemental, les bars et lieux de culte seront fermés pour une durée d’un mois. Toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques seront par ailleurs interdites.

​Preuve vaccinale

Sur les lieux de travail, le gouvernement togolais autorise par contre des ateliers et réunions physiques, à condition que les participants aient été vaccinés contre le Covid-19.

«Les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles, le cas échéant, assujettir l’accès à la présentation d’une preuve de vaccination», indique le communiqué du gouvernement togolais.

Certaines administrations semblent toutefois vouloir aller au-delà des recommandations gouvernementales, en imposant la vaccination de manière insidieuse ou directe. Le cas le plus récent est celui de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dont le conseil d’administration est d’ailleurs présidé par le ministre du Travail et de la fonction publique, où tous les employés ont été sommés de se faire vacciner au plus tard le lundi 13 septembre.

«Toute personne non vaccinée, sera considérée comme vecteur de propagation de la population. À cet effet, la direction générale prendra toutes les dispositions idoines à l’encontre de cette personne», indique dans un communiqué relayé dans la presse locale, Ingrid Awadé, la directrice de la CNSS.

Pourtant, Ayéwouadan Akodah, ministre de la Communication et des médias du Togo et porte-parole du gouvernement, est formel. Contacté par Sputnik, il assure que la vaccination contre le Covid-19 n'est «pas encore» obligatoire au sein de l'administration. Néanmoins, «le gouvernement étudie toutes les solutions», y compris l'obligation de se faire vacciner «s’il n y a pas d’autres alternatives», affirme-t-il.

Pour sa part, le président du Conseil scientifique pour le Covid-19 au Togo, Didier Ekouévi, attire l'attention sur le fait qu'«on ne peut rendre obligatoire que ce qui est disponible», en allusion à la difficulté pour son pays de se procurer des vaccins en quantité suffisante.«C’est l’avis d’un universitaire», ajoute-t-il toutefois auprès de Sputnik, lui qui est enseignant chercheur à l'université de Lomé.

Au Togo, le taux de vaccination contre le Covid-19 ne dépasse pas les 2%. Le pays qui ambitionne de vacciner 60% de sa population de plus de 7 millions d’habitants n’a reçu que 834.620 doses de vaccins contre le Covid-19 à la date du 5 août. En Afrique, divers mécanismes sont envisagés par les États et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour rendre le vaccin disponible en quantité suffisante sur le continent.

Poursuivre avec la pédagogie

Autant de raisons qui font sans doute que Lomé ne déclare pas pour l’instant obligatoire la vaccination contre la maladie. «Il y a nécessité de poursuivre avec de la pédagogie», précise le ministre de la Communication du Togo.

«Face à ce dilemme, le gouvernement opte pour l’instant pour la pédagogie. Nous ne voulons pas que les Togolais pensent que le gouvernement ne suit pas l’esprit de sacrifice qu’ils ont consenti jusqu’à présent», a expliqué Ayéwouadan Akodah.

«En réalité, on est face à un challenge. Ceux qui jusqu’à présent ne se sont pas encore fait vacciner pénalisent les autres. Ces derniers, doivent-ils pour autant subir les conséquences de la défiance de ceux qui refusent de se faire vacciner ?», s’interroge l’officiel.

Au 9 septembre 2021, 23.264 cas confirmés de Covid-19 -dont 4820 encore sous traitements et 203 décès- ont été enregistrés au Togo selon les statistiques officielles.