L'Afrique enregistre plus de 8,05 millions de cas de Covid-19

Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, l'Afrique du Sud arrive en tête des pays qui comptent le plus de cas sur le Continent.

Le continent africain a enregistré jusqu’à mardi après-midi 8.052.110 de cas confirmés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC Afrique).

La CDC Afrique qui relève de l’Union africaine, fait également état de 204.025 décès dus à la COVID-19 et 7.349.642 guérisons.

L'Afrique du Sud arrive en tête des pays qui comptent le plus de cas sur le Continent, ajoute CDC Afrique.

Selon la même source, l'Afrique australe est la région la plus touchée suivie de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.