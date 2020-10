La délégation des fonctions de Trump «n’était pas sur la table», assure O'Brien

Robert O'Brien, conseiller à la Sécurité nationale de Trump, a déclaré le 4 octobre à l’antenne de CBS news que le Président américain, récemment testé positif au Covid-19 et ensuite hospitalisé, resterait à l'hôpital pour encore «un certain temps». Il a également assuré que le dirigeant des États-Unis se sentait «très bien».

«Ce matin, j'ai parlé avec le chef de cabinet de la Maison-Blanche [Mark Meadows, ndlr] et la bonne nouvelle est que le Président se sent très bien et qu'il veut en fait revenir à la Maison-Blanche et retourner au travail, mais je pense qu'il va rester chez Walter Reed pour au moins encore un certain temps», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

En assurant que Donald Trump, atteint du Covid-19 et hospitalisé depuis le 2 octobre, se sent «très bien», Robert O'Brien, son conseiller à la Sécurité nationale, a déclaré le 4 octobre que le Président des États-Unis resterait à l'hôpital pour encore quelque temps. Il a fait cette annonce lors de l’émission Face the nation, sur CBS news.

Répondant à une question concernant un possible transfert du pouvoir en cas de nécessité, O'Brien a fait savoir que pour le moment, le sujet de la délégation des fonctions présidentielles «n’était pas sur la table».

Le Président américain contaminé par le coronavirus

Depuis sa chambre d'hôpital, Donald Trump a annoncé samedi 3 octobre dans une vidéo qu’il se sentait «beaucoup mieux» et qu’il espérait être «bientôt de retour» en précisant que les prochains jours seraient «le vrai test» pour son rétablissement.

Quelques heures avant la publication de cette vidéo, les médecins de Trump ont également souligné lors d’une conférence de presse que le Président se sentait «très bien». Ils ont par ailleurs précisé qu'il n'avait pas besoin de supplémentation en oxygène, alors que, d'après ABC News qui se réfère à des sources proches de Trump, avant son hospitalisation le dirigeant avait dû en recevoir en raison de difficultés respiratoires.

Donald Trump a annoncé avoir été testé positif au nouveau coronavirus le 2 octobre, de même que sa femme Melania, et précisé qu'ils se plaçaient en quarantaine. Le vice-Président Mike Pence, 61 ans, a été testé négatif, selon un porte-parole. Il assumerait les fonctions présidentielles si Donald Trump tombait gravement malade.