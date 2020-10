Trump se confie dans une nouvelle vidéo prise à l’hôpital

Donald Trump a enregistré une nouvelle vidéo cette nuit depuis sa chambre d'hôpital pour prouver qu'il allait bien. Il y apparaît debout, plus énergique que dans la précédente.

Après deux nuits passées à l’hôpital, Donald Trump a enregistré une nouvelle vidéo en remerciant ses médecins et les «grands patriotes» qui veillent sur lui.

«Le travail qu’ils font est tout simplement incroyable, et je veux tous les remercier. J’ai aussi pu rencontrer des soldats et des premiers secours… Quel groupe!» a-t-il déclaré dans sa vidéo postée sur Twitter.

​«J’ai beaucoup appris sur le Covid, je l’ai appris en en faisant l’expérience moi-même, c’est l’école de la vie», a-t-il affirmé.

Dans sa précédente vidéo sur Twitter Donald Trump, l'air fatigué et portant une veste et une chemise à col ouvert, avait dit qu'il ne se «sentait pas si bien» en arrivant à l'hôpital militaire Walter Reed et que les prochains jours seraient décisifs dans son combat contre le coronavirus.

Sortie en convoi automobile pour saluer ses sympathisants

Dans la soirée du 4 octobre, Donald Trump, masqué, a salué la foule depuis sa voiture. Peu après, la Maison-Blanche a fait savoir qu’il était revenu à l'hôpital.

Les médecins ont annoncé que son état s'améliorait et qu'il pourrait regagner la Maison-Blanche dès lundi. Ils ont néanmoins déclaré surveiller l'état de ses poumons après qu'il a bénéficié d'une assistance respiratoire.