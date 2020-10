Pékin payera «un prix élevé»: Trump s’en prend de nouveau à la Chine à cause du Covid-19

Le Président américain a de nouveau critiqué la Chine au sujet de la propagation du coronavirus en promettant qu’elle allait «payer un prix élevé» pour ce qu'elle avait «fait à ce pays [aux États-Unis, ndlr]» et «au monde». Pékin dément toujours ces accusations.

Dans une vidéo relayée sur Twitter, Donald Trump a encore une fois pointé du doigt Pékin concernant le Covid-19.

«Ce n'est pas votre faute si cela s’est produit, c'est la faute de la Chine», a lancé le locataire de la Maison-Blanche.

«La Chine va payer un prix élevé pour ce qu'elle a fait à ce pays, la Chine va payer un prix élevé pour ce qu'elle a fait au monde», a-t-il ajouté.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

​Dans la séquence, Donald Trump a également vanté sa propre guérison du coronavirus.

Les accusation s’accumulent

Ce n’est pas la première fois que le Président attaque Pékin concernant le Covid-19. Ainsi, à l’occasion de la 75e Assemblée générale des Nations unies, il a estimé que la Chine devait «rendre des comptes» pour la propagation mondiale du virus.

«Nous rejetons fermement les accusations dirigées contre la Chine. Ces accusations sont infondées», a rétorqué le représentant de la Chine à l'Onu.

Situation aux États-Unis

Dans le monde près de 35,9 millions de cas d'infection au total ont été diagnostiqués, dont au moins 1.051.149 morts. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 210.918 décès.

Donald Trump, lui-même testé positif au Covid-19 il y a une semaine, n'a plus de symptômes depuis 24h et plus de fièvre depuis quatre jours, a affirmé le 7 octobre son médecin.