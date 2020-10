Un couple américain découvre une pièce d'avion dans son jardin - photo

Une pièce en métal blanc qui aurait été perdue par un avion a atterri dans le jardin de Charlie et Jaclyn High résidant à Phoenix, en Arizona, a annoncé l’agence United Press International (UPI).

​Charlie et Jaclyn High ont examiné le fragment et les inscriptions qu’il porte et ont supposé qu'il s'agissait d'un morceau d'une cabine de toilettes. Selon eux, ni leurs voisins ni eux-mêmes n'ont vu comment l’objet s’était retrouvé dans leur jardin, rapporte UPI.

«J’étais très contente que mes enfants ne soient pas dehors lorsqu'il est tombé. Tout comme mes chiens», a déclaré Jaclyn.

Le couple a recherché d'autres pièces d'avion dans le jardin, mais n'a rien trouvé.

La maison de cette famille se trouve à une dizaine de kilomètres de l'aéroport local de Scottsdale.

Charlie et Jaclyn ont déjà contacté la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis dans l’espoir d’établir l’origine de leur trouvaille, selon UPI.