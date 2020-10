Joe Biden est le candidat à la présidence US le plus dépensier, selon une étude

Joe Biden a dépensé plus que n'importe quel autre candidat dans l’Histoire des États-Unis pour sa campagne présidentielle et notamment beaucoup plus que son rival Donald Trump, selon une étude d’Advertising Analytics publiée par The Hill.

L’ancien vice-Président Joe Biden s'est avéré être le candidat à la présidence américaine le plus gaspilleur de tous les temps, affirment les auteurs d’une étude d’Advertising Analytics cités par The Hill.

En un an, le candidat démocrate a dépensé plus de 582 millions de dollars rien que pour la publicité télévisée. Ses dépenses se sont élevées à 45 millions de dollars la semaine dernière et il dispose de temps d’antenne payé pour 57 millions pour les 10 jours restants.

Les dépenses de son rival républicain, le Président sortant Donald Trump, sont beaucoup moins importantes. Elles se sont élevées à 342 millions de dollars en deux ans.

Au cours de la semaine dernière, les deux hommes politiques ont payé 160 millions de dollars pour de la publicité à la télévision et sur Internet, M.Trump dépensant un peu plus que M.Biden sur Facebook et Google, soit 14 millions de dollars contre 12,7 millions de dollars. Les Républicains et Démocrates et leurs partisans ont financé plus de 100.000 annonces publicitaires depuis début octobre.

Élections du 3 novembre

Le 3 novembre, les Américains se rendront aux urnes pour élire le Président du pays, ainsi que la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et les gouverneurs de 11 États et deux territoires.

Selon les sondages, Joe Biden conforte son avance à l’approche de la présidentielle. Il compte actuellement 57% des intentions de vote contre 41% pour M.Trump, d’après les données de la chaîne de télévision CNN. Cependant, M.Trump a affirmé que les sondages ne reflétaient pas le vrai état des choses. Lors d'un meeting de campagne en Floride, il s'est dit convaincu qu'il battrait ses concurrents tout comme il y a quatre ans.

Le dernier débat présidentiel entre MM.Trump et Biden s’est déroulé le 23 octobre à l’université Belmont à Nashville, dans le Tennessee. Il a été relayé par 15 diffuseurs et suivi par quelque 63 millions de téléspectateurs, selon la société Nielsen.