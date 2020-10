Donald Trump vote par anticipation «pour un gars appelé Trump»

Le Président Trump s'est rendu ce samedi 24 octobre dans un bureau de vote de West Palm Beach, en Floride, pour voter par anticipation à l’élection présidentielle du 3 novembre, une vidéo de son arrivée a été diffusée sur la chaîne YouTube de son équipe de campagne.

Arrivé seul, sans son épouse Melania, Donald Trump est entré dans le bureau de vote aménagé dans une bibliothèque. Les journalistes n’ont pas été autorisés à le suivre dans la zone de vote.

Quinze minutes plus tard, le Président est réapparu devant les journalistes, assurant que le vote était bien organisé et plus sûr que celui par correspondance. Il a enlevé son masque pendant ce petit point presse.

«J'ai voté pour un gars appelé Trump», a-t-il déclaré.

West Palm Beach se trouve à proximité du complexe hôtelier de Mar-a-Lago, que Donald Trump a officiellement déclaré en novembre 2019 comme sa résidence principale, plutôt que son luxueux triplex au sommet de la tour Trump à New York.

Présidentielle aux États-Unis

La présidentielle est prévue aux États-Unis pour le 3 novembre. Elle opposera le républicain et Président sortant Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Le vote par anticipation a déjà commencé dans plusieurs États. Selon les médias, plus de 55 millions d’Américains ont déjà accompli leur devoir de citoyen en avance, notamment par crainte du Covid-19.