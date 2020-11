Le gel hydroalcoolique a fait bugger des machines de vote lors de la présidentielle US

Lors de la présidentielle américaine, un dysfonctionnement de certaines machines de vote a été observé mardi 3 novembre dans au moins deux bureaux à Des Moines dans l'Iowa. La cause: des électeurs se sont désinfectés les mains avec du gel hydroalcoolique qui a imbibé plusieurs bulletins.

Au moins deux bureaux de vote à Des Moines, dans l'Iowa, ont connu des problèmes techniques sur certaines machines de vote en raison de l'usage du gel hydroalcoolique, indique la radio américaine NPR.

Ainsi, des électeurs se sont désinfectés les mains juste avant de déposer leurs bulletins de vote, ce qui a provoqué l’imbibation involontaire de bulletins qui, lors de leur enregistrement, ont causé un dysfonctionnement de plusieurs machines de vote.

Une habitante de Des Moines a déclaré qu'elle avait rempli son bulletin de vote et avait attendu environ une demi-heure mardi matin pour que la machine à compter commence à fonctionner. Elle a déclaré que des dizaines d'électeurs attendaient de déposer leur propre bulletin de vote dans la machine, tandis que certains remettaient leur bulletin de vote rempli aux agents du scrutin avant de partir.

Voter avec les mains sèches

Comme le notent les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les désinfectants pour les mains à base d'alcool pourraient endommager les bulletins de vote papier ou l'équipement de vote électronique. L'agence a déclaré que les agents de vote et les électeurs devaient s'assurer que leurs mains sont sèches avant de manipuler les bulletins de vote et autres équipements du scrutin.

Selon le porte-parole du commissaire électoral de l'Iowa, Kevin Hall, le problème du désinfectant pour les mains ne s'est pas posé dans d'autres bureaux de vote de l'État, mais il s'est déjà produit ailleurs dans le pays, indique le Washington Post.