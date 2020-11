L’issue incertaine de l’élection présidentielle pousse-t-elle les Américains vers le Canada?

Alors que l’incertitude plane encore sur les résultats de l’élection américaine, TMZ écrit que dernièrement, un certain nombre d’Américains avaient porté de l’intérêt à la page du gouvernement canadien dédiée à la résidence permanente dans ce pays. L’édition souligne ignorer le sérieux de cette intention.

L’issue de la présidentielle étant opaque, plusieurs Américains ont examiné la possibilité de déménager au Canada dès la certitude d’une éventuelle réélection de Donald Trump, affirme le portail TMZ.

À en croire l’édition, le soir du vote, plusieurs Américains ont commencé à examiner le site du gouvernement canadien pour en consulter la page «Immigration et citoyenneté», s’intéressant à la question de la résidence permanente dans le pays à la feuille d’érable.

D’après les données de TMZ, en raison de l’incertitude, la fréquentation du site a augmenté de 300%. Cependant, l’édition tempère que rien ne prouve qu’ils étaient sérieux dans leurs intentions.

Présidentielle américaine

Mardi 3 novembre, les États-Unis ont organisé leur 59e élection présidentielle. Selon le décompte réalisé par les principales chaînes de télévision américaines, le Démocrate Biden mène la course. Pour l’emporter sur son rival Donald Trump, il doit obtenir encore le soutien de six grands électeurs. Or, dans plusieurs États le dépouillement est encore en cours. Le Président sortant a néanmoins annoncé sa victoire, accusant les Démocrates de «voler l’élection». Son QG électoral envisage de revendiquer que les voix soient recomptées.