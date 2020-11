Il se fait greffer un nouveau cœur malgré le crash de l’hélicoptère qui venait le lui apporter - vidéo

Un hélicoptère transportant un cœur destiné à être transplanté s’est écrasé sur l’hélisurface d’un hôpital de Los Angeles. L’organe a pu être récupéré par les pompiers, a été donné à un docteur, lequel a trébuché et l’a fait tomber. La greffe s’est malgré tout bien déroulée, relate le Los Angeles Times.

Un crash d’hélicoptère a eu lieu vendredi 6 novembre, lorsque celui-ci a raté son atterrissage sur l’hélisurface du «Keck Hospital of USC», près du centre de Los Angeles. Le pilote a été légèrement blessé tandis que les deux autres passagers s’en sont sortis indemnes, informe le Los Angeles Times. L’appareil transportait un cœur qui devait être greffé dans la foulée.

Helicopter delivering heart for transplant crashes on Los Angeles helipad. https://t.co/NxTQTTmm76 pic.twitter.com/axaBfVuW3i — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) November 7, 2020

La vidéo diffusée par la chaîne locale Fox5 montre l’hélicoptère couché sur le flanc sur le toit de l’hôpital, tandis que des pompiers de Los Angeles procèdent à l’évacuation des passagers et à la récupération de l’organe en question.

Les images montrent que la boîte contenant le cœur est ensuite donnée à un docteur, mais celui-ci trébuche sur un débris et la fait tomber. L’organe n’a miraculeusement pas été endommagé et a pu être greffé à un patient quelques heures plus tard. La transplantation s’est déroulée avec succès, assure la porte-parole de l’hôpital.

Une enquête ouverte

«Les passagers à bord de l’hélicoptère sont traités sur place. Personne sur le toit ou dans l’hôpital n’a été blessé et la prise en charge des patients n’a pas été perturbée», indique la direction dans un communiqué. Par ailleurs, aucune fuite de carburant n’a été constatée.

Le crash a inquiété plusieurs témoins, lesquels ont d’abord cru à un tremblement de terre. «Le bâtiment a tremblé», raconte l’un d’eux au quotidien. Le Conseil national de la sécurité des transports va mener une enquête conjointement avec la Federal Aviation Administration, l’agence liée au département des Transports des États-Unis, afin de déterminer les causes de cet accident.