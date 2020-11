Donald Trump met en vente son hélicoptère personnel

Utilisé par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle de 2016, un hélicoptère Sikorsky S-76B a été mis en vente, rapporte le journal Newsweek.

Selon ses informations, le prix final de l’appareil immatriculé N76DT pourrait atteindre 1,5 million de dollars (1,26 million d’euros).

Actuellement, l’hélicoptère se trouve dans un hangar dans l’État du New Jersey (nord-ouest). D’après Newsweek, sa cabine plaquée en acajou d’Afrique peut accueillir six personnes. Elle est équipée d’un système d'insonorisation et possède naturellement un réfrigérateur et un minibar.

Donald Trump n’a pas utilisé l’appareil depuis son arrivée au poste présidentiel. En effet, en tant que dirigeant des États-Unis, il avait le droit d’utiliser un hélicoptère militaire.