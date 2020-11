«À plus tard»: un infirmier laisse un message déchirant avant de mourir du Covid-19

Sergio Hernandez, infirmier mexicain de 28 ans, est décédé des suites du coronavirus. Avant de mourir, il a enregistré une vidéo pour rassurer ses proches, leur disant «à plus tard» et ne pensant pas qu’il s’agirait de ses adieux.

Un infirmier de la ville mexicaine de Chihuahua infecté par le coronavirus a enregistré une vidéo pour ses proches avant de subir une intubation trachéale. Il ne pensait pas que la séquence ferait office d’adieux, relate le quotidien espagnol El Mundo.

«Le moment de vérité est arrivé. Je vais subir une intubation trachéale, je veux que, quoi qu'il arrive, quel que soit le pronostic que Dieu me réserve, vous vous souveniez toujours de moi tel que j'étais et tel que je suis parce que je vais revenir dans quelques jours», a-t-il commencé.

«Je vous reverrai»

Et de poursuivre: «Je vous reverrai, mes amis. Ce n'est pas un au revoir. Je suis sûr que je reviendrai dans quelques jours, histoire de récupérer, et nous passerons à autre chose... Je vous aime et vous êtes dans mon cœur. À plus tard.»

Cependant, des complications l'ont empêché de survivre lors de l'intubation. Il est décédé quelques jours après le début de la procédure.

Le gouvernement mexicain a signalé ce dimanche un total de 95.027 décès et de 967.825 cas de coronavirus, dans un contexte de rebond des infections dans neuf des 32 États du pays.