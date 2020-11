Condamné à 505 ans de prison, cet Américain est libéré «sans délai» pour cette raison

Accusé d’avoir contribué au blanchiment de plus de 300 millions de dollars d’un cartel de la drogue, cet Américain a été condamné en 1991 à 505 ans de prison. Il a été pourtant libéré le 3 novembre à cause de son âge, son hypertension artérielle et sa vulnérabilité au Covid-19, une combinaison de «raisons extraordinaires et impérieuses».