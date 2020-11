L’association de Biden contre le cancer a reçu des millions de dollars mais n’a rien dépensé dans la recherche

Les déclarations d’impôt de l’association caritative de Joe Biden contre le cancer révèlent que des millions ont été dépensés pour les salaires du personnel, mais zéro dans la recherche médicale, rapporte le New York Post.

Le New York Post a analysé les déclarations d’impôt de la «Biden Cancer Initiative», une organisation caritative de lutte contre le cancer créée par le Démocrate en 2017. Il s’avère qu’elle a perçu près de cinq millions de dollars de contributions au cours de ses deux premières années d’existence (environ 4,2 millions d’euros), mais n’a pas investi d’argent dans la recherche médicale.

Selon les chiffres indiqués par le média, plus de trois millions de dollars ont été consacrés aux salaires des membres de l’association durant deux ans, dont celui de son président Gregory Simon, lequel a perçu à lui seul 429.850 dollars sur l’année fiscale 2018 (363.340 euros). Il gagnait moitié moins l’année précédente. Au moins trois personnes occupant des postes de direction ont reçu des salaires annuels à six chiffres.

Parmi les autres dépenses figurent plus de 740.000 dollars en conférences, 59.000 dollars en «voyages» en 2017 et 97.000 en 2018. La rubrique concernant les subventions distribuées, notamment en faveur des recherches, indique zéro.

Le but principal de l’association n’est pas de distribuer des subventions, mais de «trouver des moyens d’accélérer le traitement pour tous, indépendamment de leurs origines économiques et sociales», avait toutefois déclaré Mr Simon.

Suspension d’activité

Biden dirigeait le groupe de travail «Cancer Moonshot» sous la présidence d’Obama après que son fils Beau est décédé d’une tumeur au cerveau en 2015. Une fois qu’il a quitté ses fonctions de vice-Président des États-Unis, il a créé sa propre organisation caritative, au départ dans le but de trouver une solution «urgente» pour le traitement du cancer.

Les multiples apparitions du couple Biden, de stars ayant survécu au cancer ainsi que la participation d’oncologues de renom ont permis au projet de lever d’importants fonds deux années durant. Toutefois, lorsque Biden s’est retiré pour pleinement se consacrer à la présidentielle, l’organisation a perdu son plus précieux atout.

«Nous avons essayé de passer au travers mais il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir la traction dont nous avions besoin pour mener à bien notre mission», a confié à Associated Press Gregory Simon en 2019. Depuis, l’organisation a «mis sur pause» ses activités, bien qu’elle existe toujours officiellement.