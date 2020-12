L’économie américaine risque des «dévastations», alerte la prochaine secrétaire au Trésor des USA

Annoncée lundi par Joe Biden comme la prochaine secrétaire au Trésor (l’équivalent du ministre des Finances), l’économiste Janet Yellen s’est exprimée lors d’une intervention dans le Delaware sur le contexte économique difficile qui attend son pays en raison du Covid-19. Elle a rappelé que la crise touchait plus particulièrement la tranche la plus pauvre de la population, à la fois en pertes de vies humaines et en pertes d’emplois.

«C’est une tragédie américaine et il est essentiel que nous agissions de toute urgence. L’inaction produira une récession qui se renforcera d’elle-même, causant encore plus de dévastations», a-t-elle déclaré, citée par le Financial Times et Reuters. Elle a ensuite insisté sur le fait que la reprise économique ne doit «laisser personne de côté» et a appelé à «reconstruire notre économie mieux qu’avant».

Ancienne présidente de la Réserve fédérale des États-Unis à la fois sous Obama et Trump, Mme Yellen s’est d’ores et déjà engagée à relancer l’emploi et à aider économiquement les plus démunis, en particulier les minorités et les femmes, plus touchées que les autres par le ralentissement lié à la pandémie.

Le plan de relance de Biden

Comme l’explique le Financial Times, les déclarations de Janet Yellen reposent sur le vaste programme économique de Biden, prévoyant une forte augmentation des dépenses publiques, le tout financé par une hausse des impôts sur les entreprises et ménages riches.

Toutefois, ce plan classé à gauche n’est pas du goût des sénateurs républicains, lesquels seront toujours en majorité durant son mandat. Ils pourraient ainsi dès le départ freiner les ambitions du Démocrate.

Pas de changements sur les sanctions

Également déjà annoncé par Biden, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a fait part de son intention de rester dans la continuité de l’administration Trump concernant les sanctions économiques et les règles sur les investissements étrangers. «Nous devons rester concentrés sur le rôle essentiel du département du Trésor dans la protection de notre sécurité nationale», a-t-il déclaré, également cité par le journal économique.