Quelque 290.000 bulletins de vote remplis auraient disparu aux USA

Près de 288.000 bulletins de vote remplis ont disparu et 100.000 autres ont été antidatés pendant la présidentielle aux États-Unis, relate le Washington Examiner, se référant aux données de l’ONG américaine Thomas More Society.

Une camionnette, qui transportait entre 144.000 et 288.000 bulletins de vote remplis d'une communauté de l'État de New York en Pennsylvanie, a disparu, a annoncé ce mercredi 2 décembre le Washington Examiner, citant les données des juristes du projet Amistad de l’ONG américaine Thomas More Society.

Selon le projet Amistad, cette information a été communiquée par Jess Morgan, une sous-traitante du service postal des États-Unis (USPS).

Un autre sous-traitant de l’USPS, Nathan Pease, a déclaré que deux employés lui avaient dit que le matin du 4 novembre l'USPS recueillait plus de 100.000 bulletins de vote pour les antidater. D’après le Washington Examiner, cela a été fait pour compter ces bulletins de vote, bien qu'ils soient arrivés plus tard que la date limite légale.

Présidentielle aux États-Unis

L'élection présidentielle américaine a eu lieu le 3 novembre. Les principaux médias du pays ont aussitôt annoncé la victoire du candidat démocrate Joe Biden en se basant sur les résultats préliminaires du dépouillement du scrutin.

De nombreux dirigeants mondiaux ont déjà félicité M.Biden. Dans le même temps, le Président sortant Donald Trump a déclaré que l’élection était encore loin d'être terminée. Il entend défendre sa victoire devant les tribunaux.

Le 1er décembre, Donald Trump a laissé entendre à ses sympathisants du Conseil national républicain réunis à la Maison-Blanche qu’il se proposait de briguer un nouveau mandat en 2024.