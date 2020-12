Née pendant la grippe espagnole, cette femme de 102 ans a guéri deux fois du coronavirus

Une résidente de New York âgée de 102 ans a été testée positive au coronavirus pour la deuxième fois cette année et a de nouveau survécu, rapporte CNN. Sa fille l’a qualifiée de «mère invincible» en apprenant la nouvelle.

«Angelina Friedman est une survivante, dans tous les sens du terme», s’enthousiasme la chaîne CNN en narrant le cas de cette New-Yorkaise de 102 ans qui vient de survivre une deuxième fois au Covid-19, une maladie qui a emporté 1,5 million de personnes dans le monde.

Testée positive une première fois en mars, elle a subi une courte hospitalisation avant d’être simplement mise à l’isolement dans sa chambre. Elle a encore eu de la fièvre pendant plusieurs semaines avant de se débarrasser du virus le 20 avril.

Fin octobre, sa fille Merola a reçu un appel de la maison de retraite pour l’informer qu’elle avait à nouveau été contaminée. «Elle avait des symptômes: de la fièvre, une toux sèche», a-t-elle déclaré au média. L’ensemble des résidents de l’établissement a alors été placé en isolement.

Contactée quotidiennement pour des mises à jour sur la situation de sa mère, Merola a appris la bonne nouvelle le 17 novembre. «Ma mère invincible a été testée négative», s’est-elle réjouie, ajoutant qu’elle «n’est pas la plus âgée à avoir survécu au Covid, mais elle est peut-être la plus âgée à y survivre deux fois».

Survivante

Dernière survivante d’une fratrie de 11 enfants, Angelina Friedman est née en 1918 dans le bateau qui la transportait depuis l’Italie vers New York en pleine pandémie de grippe espagnole. Elle a ensuite épousé Harold Friedman, et tous deux ont contracté un cancer qu’elle seule a pu surmonter. Elle a également survécu à une septicémie et une hémorragie interne.

Malgré le fait qu’elle ait perdu une grande partie de sa vue et de son ouïe, elle continue de célébrer la vie, a conclu CNN.