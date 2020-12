Crise sanitaire à New York: «même après les attentats du 11 septembre 2001, je n’ai jamais vu ça»

À quoi ressemble la vie actuelle en pleine crise sanitaire à Manhattan, au sein de la plus grande ville américaine? Témoignage d’Olivier Piton, avocat et spécialiste des États-Unis, pour le Désordre mondial.

Quelle est l’ambiance aux États-Unis face à la deuxième vague du Covid-19? Olivier Piton, avocat en droit public, président de la Commission des lois à l’Assemblée des Français de l’étranger et auteur des livres La Nouvelle Révolution américaine et Les Transgressifs au Pouvoir –Emmanuel Macron et Donald Trump (édités chez Plon), dresse depuis Manhattan un tableau à donner la chair de poule au micro de Rachel Marsden:

«C’est terrible. New York est vide. Il y a beaucoup de commerces, de restaurants qui sont définitivement fermés. Très peu de gens dans les rues, puisque tout le monde est en télétravail. Très peu de gens en voiture. Très honnêtement, même en 2001 après [les attentats terroristes du, ndlr] 11 septembre, moi je n’ai jamais vu ça.»