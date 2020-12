Biden prévient de «conséquences dévastatrices» si Trump ne signe pas le plan de relance économique

Le rejet par Donald Trump du plan de relance économique approuvé par le Congrès plus tôt dans la semaine serait lourd de «conséquences dévastatrices», avertit Joe Biden.

Joe Biden a mis ce samedi 26 décembre en garde contre des «conséquences dévastatrices» si le Président sortant Donald Trump ne signe pas le plan de relance économique approuvé par le Congrès face à l’épidémie de Covid-19.

Plus tôt dans la semaine, les législateurs américains avaient adopté un plan de soutien à l’économie de 900 milliards de dollars qui prévoyait notamment l’octroi d’aides directes de 600 dollars aux ménages américains. Or, le locataire actuel de la Maison-Blanche a rejeté le document, demandant entre autres de plus que tripler les sommes destinées aux ménages.

«Pourquoi les politiciens ne voudraient-ils pas donner aux gens 2.000 dollars, plutôt que seulement 600?», a alors écrit M.Trump sur Twitter, appelant les parlementaires à «donner l’argent au peuple».

Allocations chômage suspendues

«Cette abdication des responsabilités a des conséquences dévastatrices. Aujourd’hui, près de 10 millions d’Américains seront privés de leurs allocations chômage», a prévenu M.Biden dans un communiqué.

Auparavant, le département du Travail avait prévenu que quelque 14 millions d'Américains pourraient perdre ces allocations chômage en l’absence de signature de Donald Trump.