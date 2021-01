Le compagnon d’une ancienne James Bond Girl annonce sa mort puis se rétracte

Dimanche 3 janvier, TMZ et d’autres médias américains annonçaient la mort de l’actrice Tanya Roberts à 65 ans, laquelle a joué Stacey Sutton dans le film «Dangereusement vôtre» (1985), le dernier James Bond joué par Roger Moore. Le lendemain, son agent Mike Pingel a toutefois démenti l’information, précisant qu’elle se trouve toujours bien vivante dans un hôpital de Los Angeles.

À l’origine de cette fausse information, un «malentendu» entre le porte-parole et le compagnon de Tanya Roberts, Lance O’Brien, explique TMZ. Dans la soirée de dimanche, ce dernier a reçu un appel de l’hôpital l’informant que son état s’aggravait et qu’il ne lui restait que quelques heures à vivre. Lorsqu’il était à son chevet, l’actrice a tenté de lui prendre la main mais a lâché prise et ses yeux se sont fermés.

Dévasté, l’homme a quitté la chambre de l’hôpital sans s’adresser à un membre du personnel médical. Il a alors annoncé à l’agent que Tanya Roberts était «morte dans ses bras». L’hôpital a pourtant rappelé le lendemain matin, affirmant qu’elle était toujours en vie, bien que dans un état critique. Elle s’y trouve depuis le 24 décembre, lorsqu’elle s’est effondrée à la suite d’un malaise en rentrant d’une promenade avec son chien.

Carrière à la télévision

Après des débuts dans le théâtre et le mannequinat, Tanya Roberts a obtenu son premier rôle à la télévision dans la dernière saison de la série «Drôles de Dames». «C'était mon premier vrai boulot, ça a lancé ma carrière», a-t-elle confié, citée par l’AFP. Elle est également connue pour son rôle de Midge Pinciotti dans la série des années 1990 «That ‘70s Show» aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher.