Joe Biden promet 2.000 dollars aux Américains en cas de contrôle démocrate sur le Sénat

Les citoyens des États-Unis toucheront 2.000 dollars chacun à titre d’assistance pendant la pandémie de Covid-19 si les Démocrates reprennent le contrôle du Sénat à l’issue du second tour des sénatoriales en Géorgie, a déclaré le Président élu Joe Biden, appelant, lors d’un rassemblement, à voter pour les candidats Jon Ossoff et Raphael Warnock.

«Si vous envoyez Jon et Raphael à Washington, des chèques de 2.000 dollars seront émis. Cela signifiera rétablir l'espoir, la décence et l'honneur pour tant de personnes qui se battent [contre le Covid-19, ndlr] en ce moment […]. Le débat sur ces 2.000 dollars à Washington n’est pas abstrait, il s’agit de vies réelles. Vos vies, celles de bons Américains qui travaillent dur», a indiqué M.Biden.

Le versement de 2.000 dollars rejeté par les Républicains

Le 31 décembre, les Républicains ont de nouveau bloqué au Sénat la proposition de reverser 2.000 dollars en aide directe aux particuliers.

«Nous ne voulons pas […] de socialisme pour les riches afin d’aider les pauvres», a déclaré le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Selon lui, la proposition examinée par le Sénat prévoit de délivrer un même montant à tous ceux qui gagnent moins de 75.000 dollars par an, soit aux trois quarts des contribuables. Or, les Américains de la classe moyenne supérieure ont conservé leurs emplois et n'ont pas besoin d’assistance, tandis que les citoyens pauvres souffrent beaucoup, a-t-il noté.

L’enjeu élevé des sénatoriales

Ce mardi 5 janvier, le second tour des élections sénatoriales se déroule en Géorgie, le premier s’étant tenu le 3 novembre, parallèlement à l’élection présidentielle.

Deux sièges de sénateur sont à pourvoir. Les Républicains en disposent actuellement de 50, contre 48 pour leurs adversaires.

Si les deux candidats démocrates l’emportent, le Sénat basculera en faveur du parti de Joe Biden, ce qui n’est pas arrivé depuis 2014. Cela permettrait au 46e Président du pays de gouverner sans se heurter à l’obstruction républicaine pendant les deux premières années de son mandat.