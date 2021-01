Les Démocrates prennent le contrôle du Sénat américain, après les élections partielles en Géorgie

Les Démocrates ont obtenu le contrôle du Sénat américain après avoir remporté les deux élections sénatoriales partielles en Géorgie. Le candidat Jon Ossoff a en effet pris le meilleur sur le sénateur républicain sortant David Perdue. Il devient par ce vote le premier sénateur juif de l’État, et à 33 ans, le plus jeune.

Plus tôt dans la journée, son collègue Raphael Warnock avait battu la sénatrice Républicaine Kelly Loeffler.

Le résultat de ces suffrages permet aux Démocrates de se placer en position de force au Sénat. Démocrates et Républicains comptent en effet désormais le même nombre de sièges, mais la future vice-Présidente, Kamala Harris, est désormais en droit de départager les votes, comme le prévoit la Constitution.

Ces résultats constitue un camouflet pour le président sortant Donald Trump, qui avait effectué l'un de ses derniers déplacements en Géorgie pour encourager ses supporters à soutenir les candidats républicains de l'État.

Les Démocrates aux commandes

Cette victoire permet donc aux Démocrates de mettre la main sur les principaux leviers du pouvoir, le parti contrôlant désormais l’ensemble du Congrès (Chambre des représentants et Sénat). Une situation qui ouvre des perspectives pour le futur président Joe Biden, et devrait notamment lui permettre de faire promulguer plus facilement certaines lois, notamment celle sur le salaire minimum.

Détails à suivre