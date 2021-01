«Les problèmes internes sont tellement énormes» que la politique étrangère US risque d’être reléguée au second plan

Si le Canada a tendance à suivre les USA dans leur politique étrangère, la crise politique américaine changera-t-elle la donne? Décryptage pour le Désordre mondial de Mathieu Arès, professeur à l’école de politique appliquée et chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation, dans les universités de Sherbrooke et de Québec.