Irruption dans le Capitole: l'homme qui s'est emparé du pupitre de Nancy Pelosi arrêté

La photo montrant un homme, souriant et coiffé d’un bonnet «Trump», l'un de ceux qui ont fait irruption dans le Capitole, emporter un pupitre de Nancy Pelosi a fait le tour de la Toile. Or, l'individu en question, qui a d’ailleurs publié ses photos à l'intérieur du siège du Congrès américain sur les réseaux sociaux, a été vite identifié et arrêté le 8 janvier en Floride, relate la presse américaine ce samedi.

Arrêté en Floride, Adam Johnson ne sourit plus comme sur la photo qui a fait le tour du monde (il avait mis des images de lui à l’intérieur du Capitole sur les réseaux sociaux 🤦)



On ne sait pas si le pupitre de @SpeakerPelosi a été retrouvé, lui.https://t.co/jEO2U8Y3aB pic.twitter.com/nV6glwUIP3 — Xavier Yvon (@xavieryvon) January 9, 2021

D'après un communiqué du département américain de la Justice, Adam Johnson, 36 ans, a été inculpé «pour être entré ou resté sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale», pour «vol de biens gouvernementaux» ainsi que pour «une entrée violente et pour une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole».

L’homme qui a «retiré le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants» est originaire de la communauté de Parrish dans le nord-ouest du comté de Manatee, en Floride, et père de cinq enfants, précise un article de Patch, plateforme américaine d’actualités et d'informations locales.

L'assaut du Capitole

Les États-Unis se trouvent toujours sous le choc après la «prise» par des partisans du Président sortant du Capitole, où siège le Congrès américain. Au moment de l’irruption des soutiens de Trump le 6 janvier, les deux chambres procédaient à la certification de la victoire de Joe Biden.

Le FBI a lancé dès le 7 janvier un appel à témoin pour identifier les partisans de Donald Trump qui ont fait irruption. Il a diffusé sur les réseaux sociaux une série de clichés montrant des assaillants. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu.