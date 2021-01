L’officier de la police du Capitole décédé samedi se serait donné la mort

Howard Liebengood, officier de la police du Capitole, est décédé trois jours après les émeutes au siège du Congrès des États-Unis. Des condoléances ont été présentées à ses proches et collègues, mais la cause de son décès n’a pas été révélée. L’agence Associated Press a appris que l’officier de 51 ans se serait donné la mort.