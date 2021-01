Un fournisseur d'accès Internet bloque Facebook et Twitter pour certains Américains

Citant les préoccupations de ses clients dénonçant des cas de censure après la suppression du compte de Trump, un fournisseur d'accès Internet de l'État de l'Idaho a décidé de bloquer Facebook et Twitter. La mesure ne concernera cependant que les clients mécontents de la politique de ces réseaux sociaux.

Le fournisseur d'accès Your T1 WIFI, qui fournit des services Internet au nord de l’État américain de l'Idaho, a bloqué Facebook et Twitter pour certains clients en raison de plaintes de censure, relate la chaîne de télévision locale Krem.

Cette décision intervient après que Twitter , Facebook, Instagram et autres ont banni le Président Trump , l’accusant d'incitations à la violence et de sabotage dans la transition du pouvoir après l'occupation du Capitole par ses partisans le 6 janvier.

Your T1 WIFI dit avoir reçu de nombreuses requêtes de clients pour bloquer Twitter et Facebook en signe de protestation contre ces supposés actes de censure visant M.Trump et quelques-uns de ses sympathisants.

La mesure sera appliquée dès mercredi

«Nous avons appris que Twitter et Facebook sont engagés dans la censure visant nos clients et nos informations», indique un e-mail adressé par le fournisseur d'accès à ses clients.

© Sputnik . Alexandre Kriajev Compte fermé de Trump: ce n’est pas aux géants d’internet de réguler, estime Le Maire dit le courriel.

Cette mesure entrera en vigueur mercredi 13 janvier et ne s'appliquera qu'aux clients qui ont demandé que ces sites soient bannis.

L’assaut du Capitole

À l'appel de Donald Trump, ses partisans se sont rassemblés à Washington alors que le Congrès s’apprêtait, le 6 janvier, à approuver les résultats de la présidentielle. Le Président sortant, qui ne croit pas à l’équité du décompte des scrutins, a appelé ses sympathisants à se rendre au Capitole.

Des protestataires ont alors envahi le bâtiment pendant plusieurs heures. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort pendant les émeutes, dont une femme et un policier.