Le bureau de test du Pentagone a recensé près de 900 défauts sur le F-35

Le bureau de test du Pentagone a recensé 871 déficiences à même de compromettre l’aptitude au combat du chasseur F-35, utilisé par l’armée américaine et celles de huit alliés des États-Unis, révèle Bloomberg.

Dans une nouvelle évaluation obtenue par Bloomberg avant sa publication, le directeur des tests opérationnels Robert Behler a signalé que cette arme qui est la plus coûteuse du département de la Défense «continue de présenter un grand nombre de lacunes, dont beaucoup ont été identifiées avant» la phase de développement et de démonstration, qui s'est terminée en avril 2018 avec 941 défauts.

871 défauts ont été constatés sur l’avion, seulement deux de moins que l’année précédente.

10 défauts potentiellement graves et un exercice de simulation bloqué

Bloomberg précise que les défauts concernent le logiciel et l’appareillage, dont 10 sont des problèmes potentiellement graves de première catégorie qui menacent la sécurité des pilotes et peuvent diminuer l’efficacité des opérations de combat.

Ainsi un exercice de simulation nécessaire pour certifier que «l’avion est prêt au combat contre les menaces russes et chinoises les plus sérieuses», et donc prêt à sa production à plein régime, a été bloqué pendant un mois.

Le programme F-35 a déjà coûté aux États-Unis 398 milliards de dollars.

Malgré de nombreux défauts, Lockheed a déjà livré ou est sous contrat pour 970 avions sur un total de 3.200 appareils à construire pour les États-Unis et d’autres pays.