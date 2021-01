Un voleur loue une Lamborghini et reste fidèle à lui-même

Une agence de location au Canada a été victime d'un voleur de voitures qui s’est fait passer pour un honnête client. L'homme a loué un SUV Lamborghini et a laissé un dépôt de garantie de 10.000 dollars, puis a désactivé la géolocalisation et a disparu.

Début décembre, l'agence de location canadienne GTA Exotics s'est félicitée de l'arrivée d'un nouveau modèle dans ses rangs, un Lamborghini Urus, avec un salon en cuir bicolore, rouge et noir.

L'agence propose de louer ce SUV aux personnes âgées de plus de 23 ans pour un coût d'entre 1.500 et 1.600 dollars canadiens (environ 1.000 euros) hors taxes par jour, indique The Drive. Ce qui comprend un parcours de 100 miles (160 km) au compteur et nécessite 199 dollars d'assurance par jour.

Une demi-heure au volant d'un Lamborghini Urus revient à 219 dollars (141 euros), indique l'agence sur Instagram.

Peu après que le SUV a été loué, avec un dépôt de garantie de 10.000 dollars canadiens (6.470 euros), le voleur déguisé en client a désactivé la géolocalisation et s'est enfui, précise The Drive.

Un avis de recherche pour la voiture a été lancé par la police de l'Ontario.