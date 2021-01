Cette photo de Bernie Sanders lors de l’investiture de Joe Biden fait le bonheur des réseaux sociaux

Assis sur une chaise pendant l’investiture de Joe Biden à Washington, Bernie Sanders semblait avoir très froid. Il était vêtu de sa traditionnelle doudoune et de larges moufles à motifs. Son «look» a donné des idées aux internautes.

Bernie Sanders : "Joe m'a dit que l'entrée serait gratuite alors je suis venu." pic.twitter.com/z9SicDTLge — Savoieball (@Savoieball) January 20, 2021

​Le sénateur du Vermont a ainsi été inséré par exemple dans le métro, dans des parcs, au beau milieu de centres-villes américains ou même sur la surface de la Lune.

sur les réseaux sociaux (instagram notamment) les mêmes de Sanders se multiplient! (incapable de vous dire qui a fait quoi tant les images circulent sans référence) pic.twitter.com/uptsisZMS7 — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) January 20, 2021

Je vous présente un nouveau autour de la table ronde, le Seigneur Bernie, dit "le chevalier aux moufles". #Sanders pic.twitter.com/KS3INTWt32 — Perceval le Gallois (@_Gerceval_) January 21, 2021

​Des utilisateurs ont également placé le politicien de 79 ans dans plusieurs films et dans des scènes du quotidien.

Bernie Sanders attend l’ouverture des portes à l’école Martel #Paris10https://t.co/GquFz0fllh pic.twitter.com/M0TjrJU3kt — Gregor Pardalis - Hyper énervé (@GregorPardalis) January 21, 2021

Pour les Fans de Hockey et Politique Américaine, elle est vraiment drôle 😄 (il y a plusieurs mèmes sur ce thème avec Bernie Sanders). https://t.co/gAhk49Ww9m — Jocelle Cauvier (fr) 🎵 (@jochockey) January 21, 2021

​«Dans le Vermont, on s’habille chaudement»

Bernie Sanders a commenté ces détournements pour CBS News. «Vous savez, dans le Vermont, on s’habille chaudement. Le froid, on le connaît, et on ne s’embête pas vraiment avec la mode», a-t-il dit.

Le 20 janvier, Joe Biden a prêté serment lors de sa cérémonie d’investiture au Capitole à Washington. Il est ainsi devenu le 46e Président américain et Kamala Harris, qui était jusqu’ici sénatrice, vice-Présidente.