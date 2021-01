Un adolescent accusé d’avoir délesté un supermarché d’un million de dollars en deux semaines de travail

Tre Brown, 19 ans, a été placé en garde à vue le 14 janvier après avoir escroqué le supermarché Kroger pour plus de 980.000 dollars au cours d’une période de deux semaines dans un comté de l’État américain de Géorgie, relate le journal AJC.

Selon le média, la police a révélé qu’en décembre et en janvier il avait créé plus de 40 déclarations de retour d’articles inexistants. Ces retours dont le prix variait entre 75 et 87.000 dollars étaient ensuite placés sur plusieurs cartes de crédit.

Selon la police, le jeune homme a utilisé l'argent volé pour acheter deux voitures, des vêtements, des armes à feu et de nouvelles chaussures.

L’escroc relâché sous caution

L'enquête a commencé après que des employés de Kroger ont repéré des transactions frauduleuses et ont alerté la police. L’escroc a réalisé ses opérations pendant qu’un employé chargé de signaler les fraudes était en vacances pendant deux semaines.

Le journal indique qu’une «grosse somme d’argent» a été récupérée par le supermarché, bien que son montant précis n’ait pas été révélé.

Le suspect a été relâché le même jour sous une caution de 11.200 dollars.