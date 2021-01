Le frère d’un des émeutiers du Capitole avait dirigé le service de sécurité de Michelle Obama

Scott Fairlamb, qui fait face à cinq accusations fédérales pour son implication présumée dans les émeutes au Capitole du 6 janvier, a un frère qui avait dirigé le service de sécurité de l’ancienne Première Dame Michelle Obama, a appris CNN.

Dans ses mémoires, en 2018, Mme Obama avait parlé de certains des agents qui l’avaient protégée elle et sa famille pendant les deux mandats de son mari.

«Nous nous sommes tous rapprochés de nos agents au fil du temps. Preston Fairlamb a alors dirigé mon service», a-t-elle écrit dans son livre.

Tout lien entre les frères écarté par l’avocat

Interviewé par le média, l’avocat de Scott Fairlamb a déclaré que Preston n’était pas au courant des actions présumées de son frère.

«Il n’était pas au courant de ce que mon client avait fait pendant ce jour-là», a-t-il déclaré.

La chaîne explique avoir tenté à plusieurs reprises de contacter directement Preston Fairlamb. Les services secrets américains et le bureau d’Obama n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

L’assaut du Capitole

Le 6 janvier, des partisans de Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole au moment où le Congrès était en train de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre.

Des affrontements s’en sont ensuivis. Cinq individus sont décédés, plusieurs protestataires et des dizaines de policiers ont été blessés.