Antony Blinken confirmé par le Sénat au poste de secrétaire d'État américain

Le Sénat américain a approuvé la candidature d’Antony Blinken en qualité de secrétaire d'État, montrent les résultats du vote.

Le nouveau chef de la diplomatie américaine est un compagnon de route de longue date du Président Joe Biden. Il a été conseiller adjoint à la sécurité nationale au sein de l'administration de Barack Obama, dont Joe Biden était le vice-Président, et premier sous-secrétaire d’État.

Lors des auditions, Antony Blinken s'est prononcé en faveur d’une attitude sérieuse des États-Unis face aux défis de la Russie, mais a souligné que l'administration Biden avait l'intention de proroger l’unique traité stratégique restant avec ce pays, New Start. Il a également estimé nécessaire de réviser la politique étrangère de l'administration de Donald Trump, y compris le retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran.

Qui est Antony Blinken

Diplômé d’Harvard, Anthony Blinken a fait du droit à New York et a été journaliste au The New Republic tout en écrivant pour le New York Times, le New York Times Magazine et Foreign Affairs.

Il est membre du personnel du Conseil de sécurité nationale entre 1994 et 2001. Après avoir quitté l’administration Clinton, Blinken a été chercheur principal au Center for Strategic and International Studies.

De 2002 à 2008, il travaille pour la commission des affaires étrangères du Sénat qui est présidée par Joe Biden. Entre 2009 et 2013, il est conseiller à la sécurité nationale du vice-Président Joe Biden.

Il est conseiller adjoint à la sécurité nationale de 2013 à 2015 et sous-secrétaire d’État de 2015 à 2017.

C’est lui qui a conseillé Joe Biden sur les questions de politique étrangère pendant la campagne présidentielle.