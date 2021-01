Elle trouve des photos de son mari avec une «autre» et le poignarde plusieurs fois, puis se reconnaît sur les images

Leonara R. a été arrêtée à son domicile de Cajeme, au Mexique, après être entrée dans une rage aveugle contre son mari Juan N., le poignardant à plusieurs reprises pour des photos intimes de lui avec une «autre» femme trouvées dans son téléphone, rapporte le média local El Diario de Yucatán. Elle s’est rendu compte par la suite qu’il s’agissait d’elle-même plusieurs années auparavant.

C’est un voisin qui a alerté la police après avoir entendu la dispute conjugale. Après plusieurs coups de couteau et un flot d’insultes, Juan est parvenu à arracher l’arme des mains de Leonara et lui a demandé de quelles photos elle parlait.

Elle ne s’était pas reconnue immédiatement car la femme sur les images était plus jeune, plus mince et maquillée. Juan lui a expliqué qu’il avait retrouvé ces anciennes photos dans un courriel et les avait ensuite enregistrées sur son smartphone.

En convalescence

Il souffre de plusieurs blessures à différents endroits du corps mais a pu être soigné sur place par les ambulanciers avant d’être transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Leonara a été placée en garde à vue et devrait rester en détention jusqu’à son procès.