Les revenus hollywoodiens de Trump ont chuté la dernière année de son mandat

Les revenus de Trump issus des sphères culturelle et médiatique se sont effondrés en 2020, relate The Hollywood reporter. Films, émissions de téléréalité et même livres, n’ont plus fait recette lors de la dernière année de son mandat.

Donald Trump, qui avait fait plusieurs incursions dans l’industrie du divertissement avant son élection, a vu ses revenus en la matière s’effondrer l’an dernier, rapporte The Hollywood reporter.

D’après ses déclarations financières, ce sont surtout les droits liés à son émission de téléréalité The Apprentice, qui ont chuté. Alors que le programme lui avait rapporté plus de 2 millions de dollars en 2018, et 1,6 million en 2019, la somme est tombée à 275.000 dollars en 2020 (environ 226.000 euros).

Ses seconds rôles dans plusieurs comédies hollywoodiennes, comme Les Chenapans ou Maman, j'ai encore raté l'avion! ne lui rapportent aujourd’hui presque plus rien. Ses revenus résiduels liés à la Warner Bros. sont ainsi rentrés dans la tranche la plus basse en 2020, celle comprenant des paiements entre 0,01 et 200 dollars.

Donald Trump continuait néanmoins à recevoir diverses pensions en 2020, de la part de syndicats d’acteurs.

Les livres aussi

L’effondrement des revenus de Donald Trump affecte aussi ses ventes de livres. Parmi ses 14 ouvrages, trois lui rapportaient un million de dollar ou plus, lors de sa première année de mandat. En 2020, seul The Art of the Deal générait encore des revenus significatifs.

Les déclarations financières de Donald Trump pour sa dernière année de mandat font également mention de quelques cadeaux insolites, comme une ceinture de championnat UFC offerte par le combattant Colby Covington (d’une valeur d’environ 535 euros) ou un ordinateur Mac Pro donné par le PDG d’Apple Tim Cook (environ 4.950 euros).