Six personnes, dont cinq enfants, tuées dans l’Oklahoma

Cinq enfants et un adulte ont été tués lors d’une fusillade survenue dans l’Oklahoma. Une personne retrouvée sur la scène de crime avec une arme a été placée en garde à vue.

Un drame s’est produit ce mardi matin dans la ville américaine de Muskogee, dans l’Oklahoma, où six personnes, cinq enfants et un homme adulte, ont été tuées par balles, rapporte Associated Press.

La police, qui s’est rendue sur place après le signalement de plusieurs meurtres, a constaté sur la scène de crime la présence de quatre corps d’enfants.

«Quatre petits enfants et un adulte ont été tués. Il y avait une autre femme qui a été prise en charge dans un hôpital avec un autre petit enfant», détaille la policière de Muskogee Lynn Hamlin citée par l’agence.

Selon elle, l’enfant hospitalisé a ensuite succombé à ses blessures, tandis que la femme hospitalisée avec des lésions potentiellement mortelles est toujours en vie.

Une personne en garde à vue

Une personne en possession d’une arme était également présente sur la scène de crime. Cet individu, soupçonné d'avoir commis les crimes, a été placé en garde à vue, est-il détaillé.

Alors que, selon la policière Lynn Hamlin, le motif des meurtres reste pour le moment inconnu, la police ne croit pas que d’autres suspects puissent être impliqués dans le crime.

«Nous ne pensons pas que ce soit un hasard», a-t-elle déclaré, citée par l’agence.