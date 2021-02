«Sentiment d’impunité», «dénigrement de la police»: le nombre de fusillades augmente à Montréal

34 fusillades ont eu lieu à Montréal en six mois, ce qui préoccupe de plus en plus les autorités, à commencer par le maire de cette ville, Valérie Plante. Selon Maria Mourani, criminologue et ex-députée fédérale, le «climat anti-policiers» et le débat sur le racisme «systémique» expliquent en bonne partie la situation. Entrevue.