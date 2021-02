Ces Indiens d’Amérique sont prioritaires pour être vaccinés contre le Covid-19

Le peuple autochtone d’Amérique du Nord Cherokee fait partie des groupes prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19 autorisés à recevoir les deux doses, indique Associated Press (AP).

Ses principales communautés habitent en Caroline du Nord et en Oklamhoma. La nation Cherokee compte plus de 380.000 «citoyens» à travers le monde parlant une langue iroquoienne, soit une langue polysynthétique.

«Notre langue, c’est ce que nous sommes. Et nous faisons tout notre possible pour la protéger», souligne Vickie Bradley, directrice de la santé et des services sociaux de la nation Cherokee, citée par l’agence.

Nombre de vaccinés

Selon le compte Twitter de la Cherokee Nation, le nombre total de doses administrées à ses citoyens et à ceux reconnus comme tels au niveau fédéral devrait bientôt atteindre 20.000.

Au moins 14.685 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés par les autorités sanitaires de la nation, précise son site officiel.

Quant à l’ensemble des peuples amérindiens, l’Indian Health Service a fait savoir que son objectif initial, d’administrer 400.000 vaccins anti-Covid d’ici fin février, a été atteint le 18 février.

Aux États-Unis, personnes âgées et soignants figurent également sur la liste des personnes prioritaires pour la vaccination.