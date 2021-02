Vague de froid au Texas: un garçon de 11 ans décède chez lui, la famille avance l’hypothermie

Mardi 16 février, le corps de Cristian Pavon Pineda, âgé de 11 ans, a été retrouvé sans vie dans son lit après une nuit glaciale au Texas, relate le Houston Chronicle. La famille présume qu’il est mort d’hypothermie bien que l’autopsie ne l’ait pas encore confirmé. Une panne d’électricité survenue la veille les a empêchés de chauffer leur mobil-home.

Originaire du Honduras, la famille s’est installée au Texas il y a deux ans. Durant la journée de lundi, le garçon a été témoin des premières neiges de sa vie, une vague de froid inhabituelle touchant cet État du sud du pays depuis plusieurs semaines. Sa mère l’a laissé jouer dans la neige environ une demi-heure. «Tout allait bien. Il était heureux ce jour-là. Il n'était pas du tout malade», assure-t-elle auprès du journal.

Il est ensuite mis au lit avec son demi-frère de trois ans vers 23 heures. Pendant la nuit, les températures ont chuté jusqu’à -12°C degrés, précise le Washington Post en se référant au Service météorologique national. Le garçon ne s’est pas réveillé le lendemain, alors qu’il ne s’était pas plaint du moindre problème la veille, affirme sa mère. L’autre enfant se porte bien.

Enquête

La mère et le beau-père ont immédiatement appelé les secours, mais ont été mis en attente le temps de trouver un interlocuteur parlant espagnol, indique le quotidien texan. Les autorités les ont soumis tous les deux à un test de dépistage de drogue dans le cadre de l’enquête. L’autopsie de Cristian a été effectuée, mais il faudra plusieurs semaines avant de connaître les résultats.

Cagnotte

La famille a lancé une cagnotte sur GoFundMe afin de pouvoir envoyer les restes de Cristian au Honduras, où ses grands-parents et d’autres proches vivent toujours. «Il avait envie de les voir. Enterrez-le et faites en sorte qu'ils le voient une dernière fois», demande sa mère. En deux jours, plus de 80.000 dollars ont été récoltés.

Vague de froid

Cristian fait partie des plus jeunes victimes de la vague de froid qui s’abat sur le Texas. Des pluies verglaçantes ont causé des pannes d’électricité qui ont laissé de nombreux habitants sans électricité et chauffage sous des températures dangereusement froides.

D’après un décompte du Washington Post, 30 décès ont été confirmés dans cet État, directement ou non à cause du froid. Certains sont morts asphyxiés en voulant se réchauffer à l’aide de leur four ou dans leur véhicule.