Un avion militaire s'écrase au Mexique, il y aurait des victimes - vidéo

Un avion Learjet 45 de l'armée de l'air mexicaine s'est écrasé dans l'est du Mexique peu après le décollage, six membres d'équipage ont péri dans le crash.

Six personnes ont été tuées ce dimanche 21 février dans le crash d'un avion Learjet de l'armée de l'air mexicaine non loin de l'aéroport Xalapa El Lencero, dans l'est du Mexique, a annoncé le ministère mexicain de la Défense.

#Comunicado Aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana sufre accidente al realizar un vuelo en el estado de Veracruz.https://t.co/cTWw79FgKd pic.twitter.com/KACkpJKAVy — @SEDENAmx (@SEDENAmx) February 21, 2021

«Le ministère de la Défense nationale informe le public que, ce 21 février, vers 9h45, l'avion LearJet 45 immatriculé 3912 de l'armée de l'air mexicaine a subi un accident en décollant de l'aéroport national El Lencero, situé dans la municipalité d'Emiliano Zapata. Malheureusement, six militaires ont perdu la vie dans cet événement», a indiqué le ministère dans un communiqué.

🔴URGENTE: La @SEDENAmx dio a conocer que seis efectivos militares murieron tras un accidente aéreo en #Veracruz. Afirma que se llevarán a cabo todas las investigaciones para determinar las causas de este incidente. pic.twitter.com/prmLoy1HNT — ⭕️ Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) February 21, 2021

Le ministère de la Protection civile de l'État de Veracruz avait précédemment confirmé l'information sur le crash sur Twitter.

Se reporta la caída de una aeronave en el municipio de Emiliano Zapata. En este momento, fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno se encuentran atendiendo el incidente. — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) February 21, 2021

«Le crash d'un avion a été signalé dans la commune d'Emiliano Zapata», a indiqué le secrétaire.

El #Learjet se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto #ElLencero, en el Municipio Emiliano Zapata, #Veracruz pic.twitter.com/w49d1E4xfS — Emmanuel Rosalez (@journalero) February 21, 2021

Selon le journal mexicain El Universal, ​les secouristes et les représentants des autorités se sont rendus sur les lieux de la tragédie.

Se estrella un Learjet 45 aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en un predio cercano a Xalapa, Veracruz. @contextodgo pic.twitter.com/StevmlMpr8 — Ⓜ️iguel Angel López 🇲🇽 (@angelito190273) February 21, 2021

​En redes sociales circulan imágenes del accidente que sufrió una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana #Fam en #Veracruz pic.twitter.com/CPxKiI3spK