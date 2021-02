Un météore arrive dans un flash lumineux au-dessus du Canada – vidéos

Dans la matinée du 22 février, des Canadiens ont été témoins de l’entrée d’un météore dans l'atmosphère terrestre.

Cet objet a été principalement vu dans les provinces d’Alberta, de Colombie-Britannique et dans l'État américain du Montana. L'American Meteor Society dit avoir reçu plus de 400 signalements de la présence de cette météorite, incluant plus de 100 vidéos.

Une «boule de feu»

Consulté pat la radio 630 CHED, le Dr Chris Herd, professeur à l’Université de l’Alberta, a qualifié ce météore de véritable «boule de feu», dont des fragments pourraient être retrouvés.

Selon lui, il s’agirait cependant d’un objet isolé, ne faisant pas partie d’une pluie de météores.