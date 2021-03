Le Sénat US adopte le plan de relance de Biden de 1.900 milliards de dollars

Après plusieurs heures de débats et de négociations, le Sénat américain a finalement approuvé samedi 6 mars le plan de 1.900 milliards de dollars conçu par l’administration de Joe Biden pour relancer l’économie américaine face à la pandémie de Covid-19.

Suite à une séance marathon de plus de 24 heures, les sénateurs américains ont adopté ce samedi 6 mars, par 50 votes contre 49, le plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden.

Le plan de relance prévoit notamment des chèques de 1.400 dollars pour la plupart des Américains, ainsi que 350 milliards de dollars d'aide aux États et entités locales. En plus de 14 milliards destinés aux vaccins, il comprend 49 milliards pour les tests et des recherches.

Si le projet prévoyait initialement une allocation chômage fédérale de 400 dollars par semaine, les sénateurs ont fixé la prestation à 300 dollars par semaine jusqu'à début septembre.

Le paragraphe visant à augmenter le salaire minimum à 15 dollars l'heure d'ici 2025 a été exclu.

La semaine prochaine, le texte doit être approuvé à la Chambre des représentants, où les Démocrates détiennent la majorité. Il est prévu que le Président le promulgue d'ici au 14 mars.