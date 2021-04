Après une course-poursuite, il tire au AK-47 sur la police US qui l’abat – vidéo

Le bureau du shérif du comté de Carroll, dans l’État de Géorgie, a rendu publique une vidéo montrant un suspect en train de tirer sur des membres des forces de l’ordre avec un fusil d’assaut AK-47 après une course-poursuite à grande vitesse. Cela a coûté la vie au suspect, lequel a blessé trois fonctionnaires.

La poursuite a débuté en pleine nuit, le 12 avril, et a impliqué deux suspects «qui tiraient activement sur des agents et constituaient une menace majeure pour [la] communauté», selon le communiqué des forces de l’ordre publié sur Facebook. Ce sont des adjoints du shérif et des policiers qui ont pris part à la poursuite.

La séquence montre une voiture de patrouille avec deux agents à bord fonçant vers l’endroit où un policier avait été plus tôt blessé à plusieurs reprises à l'intérieur de son véhicule. Un homme se trouvant au bord de la route leur a alors tiré dessus à plusieurs reprises à l’aide d’un fusil d’assaut d’AK-47 en les blessant tous deux.

L’assaillant abattu

Les deux adjoints ont riposté et l’ont abattu. L’Afro-américain a été plus tard identifié comme un homme de 28 ans venant de l’Alabama. L’autre suspect, son cousin de 22 ans en provenance du même État, a été placé en garde à vue.

Il est détenu à la prison du comté de Carroll, selon Fox News.

Tout en saluant «les efforts héroïques de tous les officiers et organismes impliqués», le bureau du shérif a tenu à souligner que les faits auraient «pu entraîner la mort de plus d’agents et que les suspects auraient pu constituer une menace bien plus grande pour le public».

Armés d’un AK-47

Depuis le mois de mars, au moins deux Afro-américains de différents États ont tiré sur les forces de l’ordre avec des AK-47. Par exemple, dans un parc de Little Rock, en Arkansas, le 21 mars, ou encore à Akron, dans l’Ohio, le 13 avril, où le suspect faisait feu dans une maison à l’intérieur de laquelle se trouvaient plusieurs personnes, dont trois enfants. Selon la police, il s’agissait d’un «différent familial».