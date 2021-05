Kamala Harris devient la première vice-Présidente immortalisée chez Madame Tussauds

Kamala Harris est la première vice-Présidente honorée chez Madame Tussauds. Sa figure sera exposée cette année au «Bureau ovale» du musée de cire de New York avec celle de Joe Biden, rapporte NBC News.

Une équipe d'artistes basés à Londres a visionné des centaines d'images pour obtenir une ressemblance exacte. Sculpter les têtes d'argile de Biden et Harris a pris six semaines et pour terminer les corps il faudra entre quatre à six mois.

Kamala Harris to Be First Vice President Memorialized in Madame Tussauds Wax Museum https://t.co/CvlUVdYegR — NBC Los Angeles (@NBCLA) May 2, 2021

«Nous sommes honorés de créer une figure de la vice-Présidente Harris et de refléter ce moment important de l'Histoire des États-Unis pour les visiteurs de Madame Tussauds à New York», a déclaré Brittany Williams, porte-parole du musée.

Collier, bracelets et bagues compléteront le look

Les figures de cire de Biden et Harris porteront des répliques des tenues qu’ils portaient le jour de l’investiture: un costume Ralph Lauren pour lui et un blazer assorti à une robe Christopher John Rogers pour elle.

Le collier, les boucles d'oreilles, les bracelets et les bagues en or ainsi qu’avec perles de Kamala Harris seront également reproduits.

Lorsque le musée a rouvert en août avec des restrictions dues au Covid-19, la figure de cire de Donald Trump accueillait les invités à l'entrée en portant un masque.

En décembre 2020, Joe Biden et Kamala Harris ont été désignés personnalités de l’année du magazine américain Time.