Un pistolet ressemblant à un jouet Lego fait débat aux USA – photo

Une entreprise américaine a créé une polémique en commercialisant des kits à l'apparence de Lego pour recouvrir de vrais pistolets, alors que les armes à feu font chaque année des centaines de victimes chez les enfants aux États-Unis.

Cette initiative a poussé le fabricant danois de jouets à envoyer une lettre de mise en demeure à la société en question.

«Notre organisation a contacté Lego, qui a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure au fabricant d'armes irresponsable», a affirmé mardi sur Twitter Shannon Watts, fondatrice de l'association Moms Demand Action qui milite pour des législations renforcées sur les armes.

Des briques rouges, jaunes et bleues: ressemblant dangereusement à un jouet, l'arme semi-automatique ainsi personnalisée par l'entreprise Culper Precision, qui se trouve dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis, a été baptisée Block19 et coûte entre 549 et 765 dollars.

Utah gun company under fire for Glock encased in Legos https://t.co/A9oFpJFSpO pic.twitter.com/kjCPZVwHW1 — New York Post (@nypost) July 14, 2021

«Voilà un de nos rêves d'enfants qui devient réalité», expliquait l'entreprise dans une publication faisant la promotion du Block19, postée sur Instagram le 24 juin.

«Les pistolets sont sympas. Tirer avec une arme est sympa», était-il aussi possible de lire sur son site Internet dans une page dédiée au produit et désormais supprimée.

Fusillades entre enfants

«C'est irresponsable et dangereux au-delà de l'imaginable. Même quand les pistolets ne ressemblent pas à des jouets, les enfants peuvent s'en servir», a écrit sur Twitter mardi Mme Watts.

«En 2021, plus de 165 fusillades accidentelles par des enfants ont eu lieu», a-t-elle ajouté, en se basant sur les chiffres de l'organisation Everytown.

L'année dernière, 142 personnes sont décédées après des «tirs involontaires» d'enfants ou de mineurs, selon la même source.

Le président de Culper Precision, Brandon Scott, a confirmé au Washington Post avoir reçu la mise en demeure de Lego et avoir décidé de se plier à leurs exigences, après avoir vendu moins d'une vingtaine de pistolets Block19.

Cette polémique intervient au moment où le Président Joe Biden a fait de la lutte contre l'«épidémie» de violences par armes à feu aux États-Unis une des priorités de son mandat.

Le Président démocrate a ainsi présenté en juin des mesures pour limiter la prolifération des armes à feu, au niveau fédéral, mais le Congrès est très divisé et les Démocrates peinent à faire bouger les choses.