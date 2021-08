Bill Gates reconnaît que fréquenter Jeffrey Epstein a été une énorme erreur, plusieurs mois après sa mort

Interrogé par CNN au sujet de ses relations avec Jeffrey Epstein, accusé de trafic de mineurs et retrouvé pendu dans sa cellule, Bill Gates a reconnu avoir commis une erreur en lui donnant «de la crédibilité».

Commentant mercredi 4 août son divorce sur CNN, Bill Gates est revenu sur ses relations avec le financier Jeffrey Epstein, accusé d’exploitation sexuelle de mineures. Alors que plusieurs médias américains suggèrent que la femme de Gates a été préoccupée par les liens que son mari entretenait avec l’homme d’affaires, le fondateur de Microsoft reconnaît que passer du temps avec Epstein a été «une énorme erreur».

«C'était une énorme erreur de passer du temps avec lui, de lui donner la crédibilité d'être là […]. J’ai commis une erreur», a-t-il reconnu auprès du journaliste de CNN qui a d’ailleurs rappelé que lorsque Gates a commencé à fréquenter Epstein en 2011, ce dernier avait déjà été reconnu coupable d’incitation à la prostitution de mineures.

Le fondateur de Microsoft a précisé que le seul but de ses rencontres avec Epstein était de collecter plus d'argent afin de le verser à la résolution de problèmes de santé à l’échelle mondiale.

Ainsi, Gates avoue avoir eu «plusieurs dîners avec lui» en espérant qu’Epstein contribue à la cause défendue par sa fondation, notamment en collectant des «milliards dans un but philanthropique» grâce à ses contacts. Des rencontres qui ont pris fin lorsque Gates a compris que les propos du financier «ne deviendraient pas réalité».

L’affaire Epstein

L’homme d’affaires américain a été pour la première fois accusé en 2008 d’incitation à la prostitution de mineures. À l’époque, la défense d’Epstein a négocié un accord pour qu’il ne passe que 13 mois en prison, et ce dans des conditions assez favorables, rappelle le New York Times.

En juillet 2019, Jeffrey Epstein a été de nouveau arrêté et incarcéré dans l’attente d’un nouveau procès pour trafic de mineures. Selon l’acte d’accusation rendu public, il était cette fois accusé d’avoir «exploité et abusé sexuellement des dizaines de filles mineures entre 2002 et 2005».

Quelques semaines seulement après son arrestation, le 10 août 2019, l’homme a été trouvé pendu dans sa cellule. Sa mort a provoqué de nombreuses théories complotistes sur les réseaux sociaux, notamment en raison de ses liens amicaux avec des personnalités importantes telles que Donald Trump, Bill Clinton ou encore le prince Andrew, suggérant qu’Epstein aurait pu payer pour avoir des informations les compromettant.

Les Gates divorcent

Le divorce du couple Gates, qualifié par Bill de «triste tournant» et finalisé lundi 2 août après 27 ans du mariage, a fait couler beaucoup d’encre. Néanmoins, Bill et Mélinda Gates continueront leur partenariat au sein de la fondation du même nom qu’ils ont fondée en 2000.