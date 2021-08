La Nouvelle Angleterre attend son premier ouragan depuis 30 ans

Des alertes à l'ouragan ont été émises pour certaines parties de New York et le long de la côte du Connecticut, la tempête tropicale Henri devant se transformer en ouragan samedi 21 août et commencer à toucher terre plus tard ce week-end.

La tempête tropicale Henri est susceptible de devenir le premier ouragan à toucher terre dans le sud de la Nouvelle-Angleterre depuis 30 ans.

Le Centre national des ouragans a indiqué dans un avis publié samedi matin que des conditions d'ouragan devraient affecter certaines zones de Long Island et du Connecticut dans la nuit de samedi à dimanche. Le centre a déclaré que ces conditions pourraient également se produire dans certaines parties du Rhode Island ce week-end.

"L'un des dangers potentiels est la pluie forte, qui pourrait entraîner des crues soudaines considérables entre le nord du New Jersey et la Nouvelle-Angleterre dimanche et lundi", a écrit le centre sur Twitter.

Vendredi, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré l'état d'urgence afin d'obtenir une aide fédérale avant que la tempête ne touche terre dans l'État. Il a également indiqué aux habitants qu'ils devaient s'attendre à se mettre à l’abri au moins entre dimanche après-midi et lundi matin.