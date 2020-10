Vice-Présidente vénézuélienne: les critiques du vaccin Spoutnik V ont un caractère politique

Spoutnik V, le vaccin russe contre le Covid-19, est un excellent vaccin et les critiques dont il est la cible ont des raisons politiques, a déclaré dimanche 18 octobre la vice-Présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, commentant les premiers résultats des essais cliniques de Spoutnik V au Venezuela.

«C’est une question plutôt politique que celle de la santé ou de la médecine. Le vaccin russe ne provoque aucune complication du point de vue scientifique», a indiqué Mme Rodriguez à la chaîne de télévision VTV.

Le Président vénézuélien, Nicolas Maduro, avait précédemment annoncé le début de la phase 3 des essais cliniques du Spoutnik V au Venezuela, lesquels impliqueront 2.000 volontaires.

Spoutnik V testé dans plusieurs pays

Le premier vaccin élaboré au monde contre le nouveau coronavirus a été homologué en Russie en août.

Conçu par le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa, le vaccin Spoutnik V (Gam-Covid-Vac) est produit avec le concours du Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Le RFPI et ses partenaires mènent des essais cliniques post-homologation du Spoutnik V en Biélorussie, aux Émirats arabes unis et au Venezuela et ont obtenu l’autorisation de lancer ces essais en Inde.