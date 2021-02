Le Mexique autorise l’utilisation d’urgence du Spoutnik V

L’organisme de réglementation mexicain (Coferpris) a autorisé le 2 février l’utilisation d’urgence du vaccin russe Spoutnik V, a informé l’épidémiologiste et représentant du secrétariat de la santé Hugo Lopez-Gatell au cours d’une conférence de presse diffusée sur le compte Twitter du gouvernement.

À partir de ce moment, les doses peuvent être importées et utilisées.

La @COFEPRIS otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V contra #COVID19. Esto hace posible que se importe desde Rusia para su uso en México.



Tendremos una nueva vacuna en el repertorio, segura y con eficacia de 91.8%. pic.twitter.com/vhCbcFWbps — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 3, 2021

D’après M.Lopez-Gatell, le contrat sur la livraison de 24 millions de doses a été signé par le ministre mexicain de la Santé. Une fois approuvé par l’organisme de réglementation, il sera envoyé en Russie. 400.000 doses arriveront au mois de février.

Auparavant, le Président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avait fait part de ses discussions quant à la livraison du Spoutnik V avec Vladimir Poutine. Il l’avait invité à venir au Mexique et remercié «pour sa décision de livrer 24 millions de doses du vaccin Spoutnik V au cours des deux prochains mois».

Situation dans le pays

Le Mexique est le troisième pays du monde le plus endeuillé en lien avec la pandémie avec plus de 159.000 décès depuis la fin de février 2020. Ceci sur 1.874.092 cas positifs recensés, selon les données officielles.

Le 24 février, le Président mexicain a annoncé avoir contracté le Covid-19, mais a indiqué que ses symptômes étaient légers. Six jours plus tard, il a fait une apparition dans une vidéo où il a assuré qu'il allait bien, se reposait et qu'il avait décidé de la publier «pour qu'il n'y ait ni rumeurs ni malentendus».